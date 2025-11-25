Белый дом: большинство пунктов плана США по Украине согласовано

«В конце концов, подавляющее большинство пунктов были согласованы», — отметила она.

Американский проект мирного плана в украинском конфликте по итогам переговоров в Женеве сократили с 28 до 19 пунктов. Детали того, что именно было исключено из документа после встречи в Женеве, не разглашаются.

До начала переговоров украинская сторона выражала несогласие с выводом войск из Донбасса, отказом от вступления в НАТО и сокращением численности армии. Представители Евросоюза, в свою очередь, выказывали недовольство предлагаемым решением относительно замороженных российских активов.

The Washington Post (WP) также сообщает об уменьшении американского плана с 28 до 19 пунктов после переговоров между США и Украиной. Другой источник издания отмечает, что окончательное количество пунктов еще не зафиксировано.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.