Харрис заявила, что не готова к встрече с Путиным без участия Украины

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным без участия Украины, пишет РИА Новости .

«Двусторонне без Украины? Нет», — заявила она в интервью телеканалу CBS News, отвечая на соответствующий вопрос.

Также она добавила, что вопрос о возможном членстве Украины в НАТО будет решаться, «если и когда» для этого придет время.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий сообщил, что вся риторика президента США Джо Байдена в «новом плане» для Киева будет преследовать одну единственную цель — помешать возвращению кандидата Дональда Трампа в Белый дом.