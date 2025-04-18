ХАМАС заявил о готовности к переговорам о прекращении конфликта Политика сегодня в 00:42

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что движение готово начать переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в обмен на вывод израильских войск, пишет РИА Новости.

По его словам, договоренности должны подразумевать освобождение израильских и палестинских заложников, чье освобождение было согласовано, в обмен на полное прекращение конфликта и полный вывод войск израильской стороны из Газы. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении главы военной разведки палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа Усамы Табаша Военные действия в Палестине возобновились из-за отказа ХАМАС освободить израильских заложников.