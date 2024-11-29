ХАМАС готов пойти Израилю на уступки для прекращения боевых действий

Руководство палестинской группировки ХАМАС может пойти на серьезные уступки Израилю для достижения режима прекращения огня. Среди таких мер — оставление под контролем ЦАХАЛ Филадельфийского коридора, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times (NYT).

В ХАМАС считают, что Израиль хочет полной капитуляции от группировки. Однако она на это не пойдет. Единственное, на что согласны многие лидеры организации, — некоторые уступки, которые будут обменяны на прекращение боевых действий и вывод войск из сектора Газа.

Лидеры ХАМАС обсуждают временную передачу Израилю контроля над приграничным районом между Египтом и Газой, который называется Филадельфийским коридором. При этом публично руководители группировки опровергают любую информацию о том, что такое соглашение готовится.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала видео, на котором солдаты ХАМАС пытают мирных жителей Газы. Запись идет около 46 минут. Пытки сняли в промежутке с 2018 по 2020 годы.