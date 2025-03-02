Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо американским военным
Крупная норвежская компания Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо военным кораблям США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.
Отмечается, что причиной такого решения стал конфликт президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Представители Haltbakk Bunkers призвали остальные европейские компании принять такие же меры в отношении США.
Издание цитирует слова главы компании Гуннара Грана, который заявил, что компания исключила американских клиентов из-за их отношения к украинцам.
Во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.
В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.