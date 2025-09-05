Хакимов оценил вероятность вступления Армении и Азербайджана в ШОС

Специальный представитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов заявил, что у Азербайджана и Армении есть возможность присоединиться к ШОС.

«Каждое государство рассматривает ту или иную кандидатуру, исходя, прежде всего, из уровня собственных отношений с конкретным претендентом, так и с учетом критериев. Общий посыл ШОС в отношении этих двух кандидатов — Азербайджана и Армении — неизменно был позитивным. С точки зрения того, что они являются партнерами по диалогу, принимают участие в тех или иных мероприятиях», — сказал Хакимов во время брифинга по итогам заседания совета глав государств-членов ШОС.

Он добавил, что в своем выступлении Садыр Жапаров, президент Киргизии, которая сейчас председательствует, дважды повторил, что государство выступает за членство Армении и Азербайджана в ШОС.

Ранее Хакимов заявлял, что на базе ШОС планируют создать 2 центра коллективной безопасности.