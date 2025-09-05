Два центра коллективной безопасности планируют создать на базе ШОС

На заседании совета глав государств-членов ШОС подписали два соглашения против угроз коллективной безопасности, сообщил специальный представитель президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов.

«Те предложения, которые разработаны, сейчас в процессе реализации. Первый крупный шаг был сделан по усовершенствованию механизмов противодействия вызванным угрозам безопасности. Подписаны два соглашения об универсальном центре по противодействию вызванным угрозам безопасности и соглашение об антинаркотическом центре в Душанбе», — сказал Хакимов во время брифинга по итогам заседания совета глав государств-членов ШОС.

Он пояснил, что центр по противодействию вызванным угрозам безопасности будет включать в себя центр информационной безопасности и центр по трансграничной организованной преступности в качестве отделения универсального центра.

Саммит ШОС прошел 31 августа и 1 сентября в китайском Тяньцзине. По степени внимания со стороны СМИ это мероприятие встало вровень с саммитами БРИКС, причем по той же причине — в обе эти организации входят страны, на глазах формирующие альтернативный блок планетарного масштаба.