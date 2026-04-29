Хакер из РФ: в тюрьме США объяснял черным, что СССР помогал им, когда их щемили

Российский хакер Владимир Дринкман сообщил, что в одной из тюрем США получил прозвище Russian Nigga после конфликта с заключенным. Россиянин вспомнил, что во время перепалки один из чернокожих пытался обвинить его в том, что его предки держали в рабстве афроамериканцев, после чего ему пришлось преподать «урок истории», сообщает Газета.ru .

Владимира Дринкмана арестовали 27 июня 2012 года в Нидерландах по запросу США. Его обвинили в киберпреступлениях, связанных с кражей данных кредитных карт американцев и граждан других стран. В 2015 году его экстрадировали в США и поместили в каунти-джейл в Нью-Джерси, известную как Green Monster («Зеленый монстр»). В общей сложности он провел в заключении более десяти лет.

Дринкман рассказал, что однажды вступил в перепалку с 50-летним темнокожим заключенным, который обвинил его в исторической ответственности белых американцев за рабство.

«Начал мне чесать про то, как белые держали всех его предков в рабах и вот это вот все. Я тоже что-то в плохом настроении тогда был, меня взбесил его бред, и я ему говорю: „Мужик, во-первых, я не белый американец, я — русский. И если ты не знаешь, то Советский Союз вам, черным, помогал в то время, когда здесь вас щемили“, — сказал Дринкман.

По словам хакера, в конфликт вмешались другие заключенные и встали на его сторону, отметив, что он не связан с американским контекстом. После этого, как утверждает Дринкман, сокамерники начали называть его Russian Nigga, подчеркивая таким образом товарищеское отношение.

