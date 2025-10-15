Гуцул рассказала, что власти требовали от нее уйти с поста главы Гагаузии

Власти Молдавии требовали от главы Гагаузии Евгении Гуцул уйти с поста для прекращения дела против нее, заявила политик, сообщает ТАСС .

По ее словам, ей поставили ультиматум: предать народ Гагаузии и отказаться от мандата башкана в обмен на закрытие сфабрикованного дела.

Она назвала такие действия не правосудием, а грязным политическим шантажом.

5 августа Гуцул предъявили обвинение в нарушениях при финансировании партии «Шор». Она категорически не признает вину и называет дело исключительно политическим. Она уверена, что уголовное дело сфабриковано правительством Молдавии. Гуцул критиковала политику нынешней власти, а Санду отказалась подписывать указ об утверждении оппозиционерки членом правительства, хотя это было правильно по закону.

Парламент Гагаузии предупредил, что после того, как суд вынес приговор Гуцул, возможна дестабилизация обстановки в регионе. Всю ответственность за происходящее руководство Гагаузской автономии возложило на Молдавию.