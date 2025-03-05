Губернатор Вологодской области и президент Белоруссии могут встретиться летом
Георгий Филимонов и Александр Лукашенко могут провести встречу в августе 2025 г
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Запланирована встреча между губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает «Бриф24».
По информации пресс-службы правительства региона, встреча может пройти уже летом.
Предполагается, что переговоры Филимонова и Лукашенко состоятся в августе 2025 года.
Ранее глава Белоруссии раскритиковал увеличение стоимости картофеля в республике на 10% за 2 месяца.