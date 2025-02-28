Лукашенко негодует: в Белоруссии дорожает картошка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал рост стоимости картофеля на 10% за 2 месяца. Он посетовал, что в стране не могут произвести этот продукт в достаточном количестве, сообщает РИА Новости .

При этом глава государства отметил, что не просит от властей регулировать привозные экзотические продукты. В пример он привел артишоки и авокадо.

«Я авокадо не ем, не люблю и не пристрастен к этому», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко не планирует празднований на фоне победы на выборах. У него исключительно рабочий график.