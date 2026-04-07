Губернатор Андрей Воробьев обсудил с главой Серпухова Шимко развитие округа

В центре внимания властей находятся вопросы модернизации инженерных сетей, реализации инвестпроектов, ремонта дорожной инфраструктуры, расселения аварийного жилья, создания комфортной городской среды.

«Серпухов — большой округ, крупный научный центр. Сегодня здесь реализуется масштабная программа, которая, надеюсь, заметна жителям. Это модернизация тепло- и водоснабжения, благоустройство и многое другое. Вы регулярно общаетесь с людьми, расскажите, какой сегодня самый большой запрос, что необходимо сделать в первую очередь», — сказал Воробьев.

По словам Шимко, в Серпухове растет приток инвестиций. В 2025 году они превысили показатель в 30 млрд рублей, а в 2026 году ожидается, что будут выше 35 млрд рублей. В округе создадут более 4,2 тыс. рабочих мест.

«В прошлом году мы реализовали 11 крупных инвестиционных проектов на 5,5 млрд рублей, что дало округу 230 рабочих мест. Это такие проекты, как «Технониколь» и «Маревен Фуд Сэнтрал», где были сделаны большие вложения. Также отмечу «Турбокомплект» — наше градообразующее предприятие, которое, помимо налоговых поступлений, обеспечивает стабильную занятость населения», — добавил глава.

До 2035 года в Серпухове планируют реализовать 21 проект с общим объемом инвестиций более 46 млрд рублей. Крупнейшие — производственно-складские комплексы «Маревен Фуд Сэнтрал» (свыше 8,5 млрд рублей) и «Турбокоплект» (более 1,5 млрд рублей), филиал «Завода Техно» (6,8 млрд рублей), проекты компаний «Новые технологии» (900 млн рублей) и «Робототехника» (500 млн рублей).

Как рассказал глава округа, в муниципалитете активно развивается опытно-образовательная площадка «БиоТех-Пущино». В образовательном центре созданы все условия для профориентации учащихся в области технических и естественно-научных дисциплин, развития творческого и научного потенциала.

На сегодняшний день центр объединяет свыше 500 одаренных детей. Там планируется открыть восемь лабораторий: три — робототехники, по одной — биохимии, биофизики и биомедицины, VR-лабораторию и IT-класс.

