Грузинские власти высказались по заявлению Лаврова об Абхазии и Южной Осетии

Грузинские власти хорошо относятся к словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва поможет Тбилиси сблизиться с Южной Осетией и Абхазией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря правящей партии страны «Грузинская мечта» и по совместительству мэра Тбилиси Каху Каладзе.

«Наше руководство позитивно оценивает его (заявление Лаврова — ред.)», — отметил политик.

Ранее министр иностранных дел России говорил, что РФ может помочь Грузии наладить отношения с Южной Осетией и Абхазией. Однако только в том случае, если все стороны будут заинтересованы в этом. Сближение также подразумевает соблюдение договора об отказе от нападения друг на друга.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал, что Абхазия и Южная Осетия не вернутся в состав Грузии. Они не станут жертвовать собственным суверенитетом, чтобы наладить отношения.