В России ответили, вернутся ли Абхазия и Южная Осетия в состав Грузии

Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что Южная Осетия и Абхазия не пожертвуют своим суверенитетом, чтобы наладить отношения с Грузией. По мнению законодателя, грузинские власти снова начали говорить о разрешении ситуации с этими республиками из-за скорых выборов в свой парламент, сообщает Газета.ru .

Затулин отметил, что в преддверии выборов правящая партия «Грузинская мечта» решила извиниться перед осетинами за агрессию, которую устроил режим экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 2008 году. Парламентарий полагает, что на такой шаг политики пошли в первую очередь ввиду внутриполитических соображений.

«Так они пытаются обратить внимание избирателей на то, в какой тупик страну этой агрессией завел Саакашвили», — сказал Затулин.

Он также уверен, что «никакого возвращения» Южной Осетии или Абхазии в состав Грузии не будет. По мнению Затулина, «этот поезд давно ушел».

«Россия никак не будет влиять на решение республик и давить на них, на что кто-то возможно надеется», — добавил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.