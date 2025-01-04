Грузия начала депортацию 25 иностранцев, которые участвовали в протестах

Грузинская полиция начала процедуру депортации 25 иностранцев, которые в период с ноября по декабрь 2024 года участвовали в акциях протеста, которые проходили в стране. Об этом сообщили в МВД Грузии, пишет ТАСС .

«Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД начал процедуру выдворения, иностранные граждане, которые участвовали в акциях протеста в Тбилиси в ноябре–декабре и которым суд присудил различные административные санкции. В сумме — 25 лиц, среди них 10 иностранных граждан уже покинули территорию Грузии», — говорится в сообщении.

В конце 2024 года Грузию охватила волна протестных акций, которые стартовали 28 ноября и продолжают ежедневно проводиться возле парламентского здания. За этот же период власти страны усилили миграционный контроль.

Статистика показывает значительный рост депортаций: если сравнивать с 2023 годом, количество выдворенных иностранцев увеличилось на 126%, достигнув 430 человек за весь 2024 год.

Особенно активной была депортационная кампания в последние месяцы года — ноябре и декабре, когда страну вынуждено покинули 91 иностранный гражданин. География депортированных весьма обширна: среди них представители Ближнего Востока (Иран, Ирак, Турция), Северной Африки (Алжир, Марокко, Египет), Южной Азии (Индия, Пакистан, Шри-Ланка), а также граждане России, Азербайджана, Туркмении и других государств. Примечательно, что часть иностранцев предпочла покинуть территорию Грузии самостоятельно.