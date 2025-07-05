Поломоечная машина упала на рельсы «салатовой» ветки столичного метро

Сбой на «салатовой» ветке метро связан с упавшей на рельсы поломоечной машиной

Сбой на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена мог произойти из-за упавшей на рельсы поломоечной машиной, сообщает Msk1.ru .

В субботу утром на северном участке «салатовой» ветки столичной подземки были временно увеличены интервалы движения поездов. По словам пассажиров, поезда следуют лишь до станции «Чкаловская», а затем людей высаживают. При этом объявлений о случившемся на станции нет.

На опубликованных кадрах видно, как на платформе собралась толпа людей. При этом на путях лежит полотер для уборки станций.

По данным столичного Дептранса, сбой на «салатовой» ветке метро связан с проверкой инфраструктуры. В настоящий момент движение на Люблинско-Дмитровской линии в графике.