В ГД разработали законопроект, разрешающий чаще прикрепляться к поликлинике

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал новый законопроект. Он сокращает сроки прикрепления к поликлинике до трех месяцев, сообщает ТАСС .

«Законопроект направлен на изменение действующего порядка прикрепления граждан к медицинским учреждениям, а именно: сокращение срока прикрепления с одного раза в год до одного раза в три месяца», — сообщается в пояснительной записке.

Нилов отметил, что при разработке законопроекта принял во внимание активно меняющуюся ситуация в области здравоохранения. Он считает, что подобные изменения повысят качество медицинской помощи, а также ее доступность.

Нынешняя ситуация, когда у человека нет выбора по регистрации в медучреждения, приводит к неэффективной нагрузке на поликлиники. Увеличение частоты прикрепления позволит выбирать удобные учреждения.