Ефимов: в Войковском районе построят дома по проектам КРТ для реновации

В Войковском районе САО по программе КРТ запланировано возведение жилья для реализации программы реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реорганизуемые площадки находятся на Нарвской улице и территории бывшей промзоны «Братцево», где запланирован наибольший объем жилья для реализации реновации.

«По программе комплексного развития территорий в Войковском районе реорганизуют два участка общей площадью около 22,5 гектара, на которых планируется построить жилые дома, в том числе для реализации программы реновации. На первых этажах будущих новостроек разместятся предприятия малого бизнеса. Кроме того, здесь построят и объекты общественно-делового назначения. Таким образом, жители будут обеспечены необходимой инфраструктурой и сервисами в шаговой доступности. Реализация проектов позволит создать в районе свыше 1,5 тысячи рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский поделился подробностями о редевелопменте части бывшей промзоны «Братцево».

«Проектом редевелопмента части бывшей промзоны „Братцево“ предусмотрено строительство различной недвижимости, в числе которой 90 тысяч квадратных метров составит площадь новостроек для реализации программы реновации. Площадь квартир в них — почти 55 тысяч квадратных метров. Туда смогут переехать около двух тысяч москвичей. Рядом планируется также возвести физкультурно-оздоровительный комплекс», — подчеркнул он.

По программе КРТ в столице создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает почти 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.