Группа лиц в Абхазии попыталась захватить гостелерадиокомпанию

Инцидент произошел после полуночи. К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием, сообщили в инфоцентре президента Абхазии.

Протесты в Абхазии начались 15 ноября из-за ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиционеры подчеркивают, что протестуют не против Москвы, а против политики действующей власти в своей стране.

Ранее протестующие требовали отставки президента Абхазии Аслана Бжания. Республиканский лидер заявил, что все происходящее в стране напоминает ему государственный переворот.