Бжания сравнил протесты в Сухуме с попыткой госпереворота в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания подтвердил свою готовность покинуть пост лидера республики и снова участвовать в предвыборной гонке. Он считает, что оппозиция требует его увольнения с целью устроить госпереворот, пишет РБК .

«Сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей родине. Она в опасности. И в таком сложном положении наша родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Еще не поздно все отыграть назад», — сказал Бжания.

В Абхазии начались протесты после того, как власти сообщили о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Возмущенные граждане захватили правительственные здания в Сухуме и начали требовать отставки президента Бжании.

На фоне захвата правительственных зданий появились сообщения, что минимум восемь человек пострадали в столкновении с полицейскими. В итоге администрация президента заявила, что подготовила документы для отзыва законопроекта о ратификации инвестсоглашения с Россией. Сам Бжания пообещал оппозиционерам покинуть пост президента, но только если те освободят захваченные здания.