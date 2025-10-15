Грубо уволенный самарским губернатором Жидков напишет заявление по собственному

Обруганный матом губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым глава Кинельского района Юрий Жидков рассказал в своем Telegram-канале , что собирается написать заявление на увольнение. Однако сделает это после выхода из больницы, где сейчас восстанавливает здоровье.

Жидков отметил, что в школе в Кинельском сделали капремонт внутренних помещений, поменяли коммуникации. Запланированные работы провели вовремя. Фасад здания планировали отремонтировать в 2027 году.

Глава Кинельского района прокомментировал и ситуацию с камнем с мемориальной табличкой. Изначально его разместили на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны в 2018 году. Объект планово построили в 2022 году.

После появления обелиска местные жители приняли решение сберечь этот камень. Они перенесли его на территорию школы. Жидков узнал об этом только 14 октября.

«Разумеется, я с глубоким почтением отношусь к участникам Великой Отечественной войны и памяти о них, ведь это часть нашей общей истории, часть каждого из нас», — отметил Жидков.

Он подчеркнул, что около 30 лет работает на благо Самарской области. Сначала в селе Новый Сарбай, где живет и сейчас, потом в районе. По словам чиновника, на протяжении этих лет он действовал по совести.

Жидков подчеркнул, что Кинельский район в Самарской области в 2024 году занял первое место по социально-экономическому развитию. Также он занял лидирующие позиции по ряду других направлений. После происшествия с губернатором главу Кинельского района, по его словам, поддержали многие жители.

«Я действовал по утвержденному плану, планомерно развивая вверенную мне территорию — принятое решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым. Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении», — рассказал глава Кинельского района.

14 октября губернатор Федорищев встретился с Жидковым. Вместе они проинспектировали объекты в Кинельском районе, которые реконструируют. После этого губернатор остался недоволен.

В один момент Федорищев и Жидков стояли около камня с мемориальной табличкой, посвященной событиям ВОВ. Губернатор посмотрел вниз и спросил у главы района: «То есть это просто камень?».

Жидков ответил утвердительно. Тогда Федорищев похлопал чиновника по плечу и сказал: «Уволен, н****».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.