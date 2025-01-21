Госсекретарь США Рубио: Вашингтон намерен прекратить конфликт на Украине

«Официальной политикой США будет задача прекратить этот конфликт, и мы сделаем все, чтобы этого добиться на устойчивой и стабильной основе», — сказал Рубио в интервью американскому телеканалу NBC News.

Госсекретарь добавил, что США стремится предотвратить эскалацию конфликта и прийти к мирному урегулированию, которое не приведет к боевым действиям в течение 2, 3 или 4 лет.

Ранее президент США Дональд Трамп после инаугурации подписал указ о приостановке американской помощи Украине и другим государствам на 90 дней. При этом в Верховной раде Украины заявили, что указ Трампа не касается помощи Киеву.