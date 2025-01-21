«Нас это не касается»: на Украине отреагировали на заморозку Трампом помощи
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Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк считает, что на Киев не распространится решение нового президента США Дональда Трампа о приостановке американской помощи. Запасы ранее выделенной Вашингтоном помощи для украинской стороны, как заявил парламентарий, почти полностью потрачены, сообщает «Царьград».
Железняк добавил, что для того, чтобы Киев мог получить новый пакет помощи от американцев, его должен инициировать Конгресс США.
«Нас это (решение о приостановке помощи от США — ред.) не касается», — высказался украинский законодатель в своем Telegram-канале.
Ранее Дональд Трамп указом приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней. За это время в Белом доме хотят изучить, соответствуют ли меры поддержки американским политическим целям. В указе Трамп заявлял, что оказание иностранной помощи «во многих случаях» противоречит ценностям американцев и «служит дестабилизации мира во всем мире».