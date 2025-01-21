«Нас это не касается»: на Украине отреагировали на заморозку Трампом помощи

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк считает, что на Киев не распространится решение нового президента США Дональда Трампа о приостановке американской помощи. Запасы ранее выделенной Вашингтоном помощи для украинской стороны, как заявил парламентарий, почти полностью потрачены, сообщает «Царьград» .

Железняк добавил, что для того, чтобы Киев мог получить новый пакет помощи от американцев, его должен инициировать Конгресс США.

«Нас это (решение о приостановке помощи от США — ред.) не касается», — высказался украинский законодатель в своем Telegram-канале.

Ранее Дональд Трамп указом приостановил помощь Украине и другим странам на 90 дней. За это время в Белом доме хотят изучить, соответствуют ли меры поддержки американским политическим целям. В указе Трамп заявлял, что оказание иностранной помощи «во многих случаях» противоречит ценностям американцев и «служит дестабилизации мира во всем мире».

