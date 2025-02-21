Госсекретарь США Рубио обвинил Зеленского во лжи из-за сделки по минералам
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соврал по поводу своего отказа на предложенную Штатами сделку по минералам. В день встречи политик согласился с предложением, но потребовал «провести документ через законодательный процесс», сообщает РИА Новости.
Через двое суток Зеленский сказал, что на встрече якобы отказался от подписания документа. Однако во время встречи ситуация была иная, отметил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
Некоторое время назад американский президент Дональд Трамп сказал, что ожидает возврата средств, которые США потратили на поддержку Украины. Так, глава Штатов хочет получить эквивалент направленных денег в виде редкоземельных металлов на сумму 500 млрд долларов.
Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.