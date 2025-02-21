Госсекретарь США Рубио обвинил Зеленского во лжи из-за сделки по минералам

Рубио: заявление Зеленского об отказе от сделки по минералам — вранье

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соврал по поводу своего отказа на предложенную Штатами сделку по минералам. В день встречи политик согласился с предложением, но потребовал «провести документ через законодательный процесс», сообщает РИА Новости .

Через двое суток Зеленский сказал, что на встрече якобы отказался от подписания документа. Однако во время встречи ситуация была иная, отметил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.

Некоторое время назад американский президент Дональд Трамп сказал, что ожидает возврата средств, которые США потратили на поддержку Украины. Так, глава Штатов хочет получить эквивалент направленных денег в виде редкоземельных металлов на сумму 500 млрд долларов.

Ранее советник президента Соединенных Штатов Майк Уолц сказал, что Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США. Киеву необходимо вернуться к переговорам по редкоземельным металлам.