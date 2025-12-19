Госсекретарь США Марко Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на брифинге 19 декабря, позволил себе личное обращение к главе российского МИД, сообщает ТАСС .

«Если Сергей [Лавров] смотрит — счастливого Рождества», — сказал он, обращаясь, предположительно, к камерам. Это неформальное поздравление, связанное с католическим Рождеством, отмечаемым 25 декабря, было сделано в ходе разговора с журналистами.

В рамках своего выступления Рубио также затронул напряженную ситуацию вокруг Венесуэлы, где США наращивают военную группировку, требуя от Каракаса «возврата активов».

Отдельно Рубио коснулся и украинского урегулирования, отметив, что по этому вопросу «удалось достичь прогресса». Однако он подчеркнул, что окончательное решение должны принять сами стороны конфликта.

В настоящее время публичной реакции на рождественское поздравление от Сергея Лаврова не последовало.

