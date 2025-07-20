Страны Евросоюза уже понесли значительные экономические потери из-за санкций против Москвы и Минска, заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» Сергей Глазьев, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии.

«Европа уже дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности они ударили по Европе сильнее, чем по России и Беларуси», — сказал Глазьев.

Он также раскритиковал милитаризацию экономики ЕС, отметив, что европейцев заставляют производить вооружения вместо потребительских товаров, что создает напряжение в обществе.

18 июля Евросоюз ввел 18-й пакет санкций, включающий запрет на операции с 22 российскими банками, РФПИ и его дочерними структурами, а также новые ограничения на использование газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Кроме того, был установлен новый потолок цен на российскую нефть. Великобритания присоединилась к этим мерам.