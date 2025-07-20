Госсекретарь Союзного государства заявил о потерях Европы из-за санкций
Страны Евросоюза уже понесли значительные экономические потери из-за санкций против Москвы и Минска, заявил в интервью телеканалу«Беларусь 1»Сергей Глазьев, госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии.
«Европа уже дорого заплатила за антироссийские санкции. В действительности они ударили по Европе сильнее, чем по России и Беларуси», — сказал Глазьев.
Он также раскритиковал милитаризацию экономики ЕС, отметив, что европейцев заставляют производить вооружения вместо потребительских товаров, что создает напряжение в обществе.
18 июля Евросоюз ввел 18-й пакет санкций, включающий запрет на операции с 22 российскими банками, РФПИ и его дочерними структурами, а также новые ограничения на использование газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Кроме того, был установлен новый потолок цен на российскую нефть. Великобритания присоединилась к этим мерам.