Госдума заочно прекратила полномочия депутатов Нилова и Щапова

сегодня в 14:40

На пленарном заседании Госдумы было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутатов Олега Нилова из СРЗП и Михаила Щапова из КПРФ, сообщает ТАСС .

Нилова и Щапова назначили аудиторами Счетной палаты РФ. Согласно Конституции, должности зампреда Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов представляет Госдуме президент страны.

Председатель, зампредседателя и 12 аудиторов являются членами контрольного ведомства. Что касается аудиторов, они курируют отдельные направления Счетной палаты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на должность генерального прокурора.

Игорь Краснов, который до этого был на должности генпрокурора, занял пост главы Верховного суда РФ. Он будет исполнять свои обязанности на протяжении 6 лет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.