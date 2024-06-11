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Госдума приняла в I чтении проект о признании нежелательными организаций в РФ

Государственная дума РФ во вторник приняла в I чтении законопроект, предусматривающий возможность признавать нежелательными в стране любые иностранные организации, сообщает ТАСС .

Речь в том числе идет о компаниях, учредителями которых выступают зарубежные государственные органы.

«Организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. Остановить их — вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Соответствующую инициативу в Госдуму в феврале внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым (партия «Единая Россия»).

Документ предлагал внести изменения в ряд законов, среди которых «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил показывать настоящие лица иноагентов в онлайн-кинотеатрах после высказывая актрисы Яны Трояновой*, которая уехала из РФ и публично согласилась с тем, что всех русских нужно убивать, включая детей.

* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.