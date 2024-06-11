Депутат ГД предложил показывать настоящие лица иноагентов в онлайн-кинотеатрах

Заявления актрисы Яны Трояновой*, которая уехала из России и публично согласилась с тем, что всех русских нужно убивать, включая детей, в очередной раз обнажает серьезную проблему, сообщил РИАМО вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По словам Чернышова, часть популярного кинематографа, музыки, литературы, созданных в России до начала СВО, сегодня продолжает рекламировать отдельных деятелей, которые стали предателями, иноагентами и отщепенцами.

Он добавил, что неоднократно возникала дискуссия о том, где золотая середина между тем, чтобы запрещать все творения, к которым были причастны опорочившие себя лица, и интересами общества, которые пострадают из-за утраты пусть и небольшой, но все же востребованной части произведений.

«Это обсуждалось и в контексте Алексея Панина*, и Бориса Акунина*, и ряда других авторов. На мой взгляд, показ фильмов, воспроизведение музыки, переиздание литературных произведений, к которым имеют отношения лица, допустившие русофобские высказывания, должны сопровождаться информацией об этих высказываниях. Условно, выложен в онлайн-кинотеатр сериал „Ольга“, в котором Троянова* играет роль, так пусть в аннотации будет написано, что публично говорил ведущий актер, а каждая серия начинается с фрагмента ее интервью, в котором она говорит об убийстве русских детей. Это будет лучшей иллюстрацией», — сказал вице-спикер Госдумы.

По его словам, граждане будут сами решать, хотят ли они после этого смотреть такое кино или нет.

Ранее актриса Яна Троянова* в интервью изданию «Новая газета — Европа»** заявила, что поддерживает утверждение украинцев о призыве убивать русских детей.

* Лицо, признанное иноагентом на территории России.

** Организация, признанная нежелательной в России.