Актриса Яна Троянова* поддержала призывы убивать русских детей

По словам Трояновой*, она согласна, что русские заслуживают утверждений о том, что нужно убивать их детей.

«Или как украинцы говорят: „Хороший русский — мертвый русский“», — подчеркнула актриса.

Троянова* живет во Франции. Она стала известна в России после съемок в сериале «Ольга» и фильмах «Кококо», «Жить» и «Страна Оз». Актриса распространяла фейки о российской армии, за что ее включили в список иноагентов в РФ.

* Лицо, признанное иноагентом на территории России.

** Организация, признанная нежелательной в России.