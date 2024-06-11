Актриса Яна Троянова* поддержала призывы убивать русских детей
Фото - © РИА Новости
Актриса Яна Троянова* дала интервью изданию «Новая газета — Европа»**, в котором заявила, что поддерживает утверждение украинцев о призыве убивать русских детей, сообщает РИА Новости.
По словам Трояновой*, она согласна, что русские заслуживают утверждений о том, что нужно убивать их детей.
«Или как украинцы говорят: „Хороший русский — мертвый русский“», — подчеркнула актриса.
Троянова* живет во Франции. Она стала известна в России после съемок в сериале «Ольга» и фильмах «Кококо», «Жить» и «Страна Оз». Актриса распространяла фейки о российской армии, за что ее включили в список иноагентов в РФ.
* Лицо, признанное иноагентом на территории России.
** Организация, признанная нежелательной в России.