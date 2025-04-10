Госдеп: встреча делегаций России и США была посвящена работе дипмиссий

Госдеп заявил, что встреча делегаций России и США в Стамбуле была посвящена исключительно работе дипмиссий. При этом тема украинского конфликта не затрагивалась, сообщает РИА Новости .

«Это не имеет никакого отношения к Украине, не имеет никакого отношения к расширению наших отношений в каком-либо виде», — подчеркнула официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, говоря о встрече в Стамбуле.

По ее словам, встреча касалась только работы двух посольств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская и американская делегации на переговорах в Стамбуле не разговаривали на тему украинского конфликта. Они обсуждали только двусторонние отношения.