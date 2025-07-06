К журналисту применили силу на съемке сюжета об оказании косметологических услуг Происшествия сегодня в 15:03

В правовой передаче на федеральном канале рассказывали о том, что в Москве во время съемки сюжета об оказании несертифицированных косметологических услуг применили силу против журналиста. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании, сообщает пресс-служба Следкома.

Следователи ведомства открыли уголовное дело по статье 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Доклад Бастрыкину должен предоставить исполняющий обязанности главы ГСУ СК России по Москве генерал-майор юстиции Виталий Саксин. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате СК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Пресс-служба ГСУ СК России по Москве вечером 5 июля сообщала, что инцидент произошел 2 июля. Съемочная группа телеканала РЕН ТВ выполняла редакционное задание. Журналистам нужно было снять репортаж о частных косметологах, которые предоставляют услуги на дому. Женщина-специалист, понимая, что перед ней находится корреспондент, помешала законной профессиональной деятельности.