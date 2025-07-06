Глава Карабудахтенского района Дагестана отправлен под арест до 2 сентября

Главу Карабудахтенского района Дагестана Махмуда Амиралиева заключили под стражу на почти два месяца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Амиралиев будет находиться под стражей до 2 сентября. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан, мужчину задержали 5 июля. В отношении него было открыто уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным правоохранителей, Амиралиев, предположительно, предложил главе коммерческой организации подписать контракт за 20% от его цены. В рамках договора, должно было производиться возведение водопровода для снабжения населенных пунктов Губден и Гурбуки Карабудахтенского района.

Из-за этих действий, предположительно, были украдены 56 млн рублей. Амиралиеву предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что главу Карабудахтенского района привезли в Дагестан из зоны проведения спецоперации. Там его процессуально задержали.