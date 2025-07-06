«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве 7–10 июля из-за жары

сегодня в 14:47

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве с 7 по 10 июля из-за очень высокой температуры воздуха. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Предупреждение действует в российской столице с 15:00 7 июля до 18:00 10 июля.

Днем в Москве в этот период ожидается жара. Температура воздуха будет подниматься до 30-33 градусов тепла.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщал, что жара придет в Москву 8 июля. Температура воздуха поднимется до 29-32 градусов тепла.