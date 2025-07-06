Минобороны: расчеты ПВО уничтожили 39 беспилотников ВСУ над регионами РФ

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С 08:30 до 14:00 6 июля расчеты ПВО ВС РФ ликвидировали и перехватили 39 украинских БПЛА над регионами России. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

21 беспилотник ВСУ ликвидировали над Брянской областью. Семь БПЛА сбили над Орловской.

Шесть дронов противника уничтожили над Тульской областью. По два БПЛА ликвидировали над Курской и Белгородской.

Один беспилотник ВСУ российские военные уничтожили над Калужской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские боевики обстреляли регион 89 БПЛА за сутки. Также они нанесли удары 133-мя боеприпасами.