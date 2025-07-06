Гарбузов: правительство Москвы покажет 5D-шоу на стенде ИННОПРОМ-2025

На стенде правительства Москвы в рамках выставки ИННОПРОМ-2025 гости смогут увидеть 5D-шоу. В течение всех четырех дней мероприятия посетители получат возможность окунуться в виртуальную реальность и лично рассмотреть высокотехнологичные производственные объекты столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

7 июля стартует Международная промышленная выставка ИННОПРОМ — главное событие для представителей производственного сектора. В 2025 году она проводится уже в 15 раз.

Стенд Правительства Москвы, как обычно, станет одним из самых популярных мест на выставке. В этот раз город предлагает гостям не только узнать о передовых промышленных разработках, но и отправиться в виртуальный тур по современным индустриальным площадкам.

«5D-шоу создает эффект полного погружения. Таким образом, участники выставки виртуально побывают на предприятиях электромобилестроения, фотоники, фармацевтической промышленности, а также посетят уникальный образовательный хаб, где готовят будущих специалистов московской промышленности», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что все желающие увидят, как формируется устойчивая индустриальная экосистема города, способствующая укреплению технологического суверенитета страны в ключевых отраслях.

В шоу войдут: фармацевтический кластер в «Алабушево», крупнейший российский центр фотоники и микроэлектроники, площадки по развитию беспилотной авиации и машиностроения, кластер вертикального транспорта и лифтостроения, а также предприятия по производству аккумуляторов для электротранспорта.