Госдеп призвал ЕС понять, что США могут выйти из процесса урегулирования

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что Европе следует понять, что США не намерены безрезультатно тратить много времени на решение украинского конфликта, пишет ТАСС .

«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречу за встречей, мы не станем ждать и надеяться», — заявила она в эфире телеканала Fox News.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что Вашингтон готов выйти из переговорного процесса по украинскому кризису, если произойдет какой-либо саботаж.

Он также подчеркнул, что Штаты не ставят перед собой сроки по завершению украинского кризиса, однако эта история не должна растягиваться на долгий период.