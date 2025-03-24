Госдеп: отсутствие диалога с Россией не имеет никакого смысла для США

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире Fox News подчеркнула бессмысленность отсутствия коммуникации между Россией и Штатами на протяжении президентства Джо Байдена. По ее мнению, в отсутствии диалога на протяжении 3 лет не было смысла, пишет РИА Новости .

Как заявила Брюс, было нелогично для США избегать диалога с такой значимой ядерной державой, как Россия, и это продолжалось целых 3 года. Представитель американского внешнеполитического ведомства отметила необходимость поддержания диалога между государствами и их руководством.

Она также упомянула, что в контексте украинского конфликта США в настоящее время взаимодействуют с обеими вовлеченными сторонами — и с Россией, и с Украиной.

По словам спецпосланника лидера Штатов Стивена Уиткоффа, президент РФ Владимир Путин выразил взаимное стремление к улучшению двусторонних отношений после того, как ему была передана информация о желании его коллеги Дональда Трампа нормализовать российско-американские связи. Американский представитель отметил, что российский лидер положительно отреагировал на сигнал, направленный главой Белого дома.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп договорились поддерживать друг с другом связь. Новый контакт двух лидеров может состояться в момент, когда возникнет такая необходимость.