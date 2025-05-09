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КНДР провела учения ракетных войск и дальнобойной артиллерии, которыми руководил глава страны Ким Чен Ын, сообщает RT со ссылкой на радио «Голос Кореи».

«8 мая прошли объединенные учения по нанесению удара для повышения боеспособности подразделений дальнобойной артиллерии и ракетчиков восточного фронта», — говорится в сообщении.

Ранее КНДР запустила нескольких баллистических ракет, предположительно малой дальности, в сторону Японского моря.

Отмечается, что ракеты были запущены из района города Вонсан на юго-востоке КНДР.

Ранее западные СМИ оценили подвиг бойцов КНДР, которые помогали российским военным освободить Курскую область от вторжения представителей киевского режима, но затем встревожились из-за того, что теперь Россия и КНДР могут активно развивать сотрудничество друг с другом в сфере боевой дружбы.