Глава Лосино-Петровского проверил ход работ по строительству соцобъектов

Глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Николаевич Джеглав, в рамках рабочей поездки совместно с депутатом Государственной думы Александром Толмачевым проверили ход работ по строительству и капитальному ремонту социально значимых объектов Лосино-Петровского. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первой локацией стал детский сад «Ивушка», расположенный по адресу: ул. Гоголя, д. 30. Здание 1966-го года постройки, общей площадью более 1680 квадратных метров.

Капитальный ремонт проводится в рамках исполнения Государственного контракта, который включает в себя следующие виды работ: демонтаж, общестроительные, кровельные и фасадные работы, замену систем горячего и холодного водоснабжения, а также электроснабжения, вентиляции и слаботочных систем. После завершения ремонтных работ будет установлено необходимое оборудование и благоустроена территория.

Сейчас на объекте трудятся 32 человека с использованием трех единиц техники. Строительная готовность составляет 76,5%.

Второй точкой проверки стала школа № 2 имени В. В. Дагаева по улице Чехова, д. 8.

В рамках Государственного контракта подрядчик ООО «СМУ-55» выполняет работы по капитальному ремонту фасада, кровли, отмостки и устройству спортивного ядра.

Запланированный срок завершения и сдачи объекта — 15 августа. Выявлено отставание от графика выполнения работ.

На данный момент общая готовность объекта составляет 30%.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.