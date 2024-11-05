Стало известно, кто возглавит Коми после отставки Уйбы

Отмечается, что Гольдштейн работал в Коми в 1990-х и 2000-х годах. Так, в 90-х он был директором нескольких предприятий в Ухте. В 2007 году Гольдштейна избрали депутатом Госсовета Коми по Ярегскому одномандатному округу № 13, он также являлся зампредом Госсовета.

Когда Гольдштейн станет главой Коми, Еврейскую автономную область вместо него может возглавить чиновница из фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

Глава Республики Коми Владимир Уйба объявил о своей отставке 5 ноября. По его словам, президент РФ Владимир Путин доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне».