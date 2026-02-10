«Главный русофоб в Киргизии»: Жапаров уволил главу спецслужбы Ташиева

Руководитель Главного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, которого иногда называют «главным русофобом в Киргизии», был отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал киргизский лидер Садыр Жапаров, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на 24KG.

Некоторые считали, что Ташиев является вторым по важности человеком в стране после Жапарова. Он был уволен на фоне увеличивающихся в Киргизии дискуссий о досрочных выборах.

В феврале группа публичных деятелей республики выдвинула инициативу провести досрочные выборы президента. Они обосновали эту необходимость тем, что новое голосование необходимо из-за принятия новой Конституции Киргизии в 2021 году. По их словам, предыдущие выборы прошли по нормам старого главного закона.

По словам экспертов, Ташиев хотел принять участие в предвыборной гонке. Сам он сейчас находится в Германии на лечении. Он еще не прокомментировал свое увольнение.

Ранее у бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева забрали все госнаграды страны. Соответствующий указ издал нынешний глава республики.

