сегодня в 07:33

У бывшего президента Киргизии Атамбаева забрали все государственные награды

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева забрали все госнаграды страны. Соответствующий указ издал нынешний глава республики Садыр Жапаров, сообщает его пресс-служба.

У Атамбаева забрали госнаграды во исполнение приговора Первомайского райсуда Бишкека от 3 июня. У бывшего главы Кыргызской Республики изымут: высшую степень отличия Кыргызской Республики «Кыргыз Республикасынын Баатыры», орден «Манас» II степени, орден «Данакер», медаль «Данк».

Сотрудники службы судебных исполнителей должны будут изъять госнаграды у Атамбаева. Также экс-президенту предстоит отдать и документы к ним. Решение вступило в силу.

Атамбаев был четвертым президентом Кыргызской Республики. Он руководил страной с 1 декабря 2011 до 24 ноября 2017 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.