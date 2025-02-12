ECFR: более 1/3 европейцев допускают развал Евросоюза в ближайшие 20 лет

37% опрошенных жителей Евросоюза допускают вероятность того, что тот распадется в ближайшие 20 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR).

Более трети европейцев считают достаточно или очень вероятным развал Евросоюза в ближайшие 20 лет. Еще 12% не могут ответить на такой вопрос однозначно.

Наиболее скептически к будущему ЕС относятся в Болгарии. Там 52% опрошенных допускают его развал. В в Швейцарии этот показатель равен 46%, в Польше — 41%, в Румынии и Венгрии — 40%, в Португалии и Германии — 39%, в Италии — 36%, в Эстонии — 32%, в Испании — 31%.

Опрос организовали в 14 государствах в ноябре 2024 года. В нем поучаствовали 18 507 человек.

Ранее политолог Алексей Фененко сказал, что неумение создать армию и желание некоторых государств ЕС следовать своей политике способствуют постепенному разрушению структуры Евросоюза. Поэтому экономический блок может дойти до стадии «тихого распада».