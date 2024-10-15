Тихий распад Евросоюза: политолог высказался о будущем коалиции

Доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко заявил, что с выходом Великобритании из состава Евросоюза принципы ЕС перестали реализовываться, сообщает «Абзац» .

По его словам, неумение сформировать совместную армию, а также желание отдельных стран следовать собственной политике, способствуют незаметному разрушению структуры Евросоюза.

«ЕС может дойти до стадии тихого распада. Например, мало кто знает, что внутри Европейского союза существует франко-британский тандем», — отметил эксперт.

По его словам, в 2010 году эта организация заключила так называемый Ланкастерский пакт — военно-политический союз сроком на 50 лет, а в 2017 году подписала особое оборонное соглашение между Польшей и Британией, несмотря на выход последней из состава ЕС.

Фененко считает, что пока предсказать будущее Евросоюза сложно. Там обсуждают перспективы европейской коалиции, но все больше стран склоняются в сторону национальной политики.