Главком НАТО Гринкевич: США жестко ответит странам, помогающим Ирану

Главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Штаты готовы к максимально жестким мерам против любого государства, которое помогает Ирану атаковать военных США на Ближнем Востоке, сообщает «Царьград» .

Об этом он сказал при выступлении на слушаниях в Сенате. При этом главком не назвал конкретных стран, но дал понять, что Вашингтон уже начал действовать.

«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко. Я уверен, что мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — уточнил Гринкевич.

Ранее вопрос передачи разведданных Ирану был одним из центральных в разговорах РФ и США. Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф отметил, что в ходе часовой беседы 9 марта российская сторона официально отвергла появившиеся подобные обвинения. Позицию страны также подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

