Глава Запорожской области ответил на критику Хинштейна

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал пояснение относительно своих неоднозначных высказываний о ситуации с обороной границ Курской области.

Глава региона подчеркнул, что под словом «курчане» имел в виду исключительно бывшее руководство региона, которое проходит по уголовному делу о хищении миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений.

«Самого строгого наказания заслуживают те, кто, используя коррупционные схемы, наносят вред безопасности страны и ее жителей», — заявил Балицкий.

Губернатор принес извинения жителям Курской области, которые могли воспринять его слова на свой счет, и отметил, что запорожские и курские жители плечом к плечу противостояли противнику — добровольческие отряды восемь месяцев дислоцировались на курской земле, а волонтерские объединения оказывали взаимную поддержку.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал заявления коллеги «абсолютно неприемлемыми» и подчеркивал, что они «оскорбляют всех курян, особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю».