22% петербуржцев регулярно теряют деньги на забытых подписках

Около 22% жителей Петербурга регулярно теряют деньги из-за забытых подписок, а 73% хотя бы раз сталкивались с неожиданными списаниями. Об этом сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным опроса сервиса Зарплата.ру и Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), почти половина горожан пользуется платными онлайн-сервисами постоянно или время от времени. При этом 39% отказываются от подписок по разным причинам.

С неожиданными списаниями сталкивались 73% опрошенных: 22% — регулярно, 51% — не более двух раз. Большинство (57%) не пытаются вернуть деньги и просто отключают сервис. За возвратом обращаются 28%, еще 9% предпочитают забыть о ситуации.

Чаще всего оформляют не более двух подписок в месяц (57%), 35% платят за 3–5 сервисов, 3% — за шесть и более. Точную сумму расходов знают 40% респондентов, половина ориентируется приблизительно, 5% не отслеживают траты. Каждый третий тратит до 500 рублей в месяц, 43% — до тысячи, каждый пятый — до 5 тысяч рублей.

Среди тех, кто сознательно избегает подписок, 14% опасаются забытых списаний, 22% считают стоимость завышенной, 41% выбирают бесплатные аналоги.

«В страховании подписка пока только „приживается“ — около 5-10% клиентов в зависимости от продукта готовы осознанно пользоваться этим сервисом. По поводу переплаты наши клиенты не переживают. Мы предупреждаем до оплаты, высылаем чеки после, а историю платежей можно посмотреть в мобильном приложении», — отметил управляющий директор «Ренессанс страхование» Николай Ефанкин.

