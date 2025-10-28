Курский губернатор ответил на критику запорожского коллеги: «Слово — оружие»
Губернатор Курской области Александр Хинштейн резко осудил заявления главы Запорожской области Евгения Балицкого, позволившего себе публичную критику в адрес курян.
«С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, который обвинил жителей нашего региона в том, что они якобы не защитили свою землю во время вторжения ВСУ», — заявил Хинштейн.
Курский губернатор подчеркнул, что в современных условиях, когда информационное противостояние стало частью гибридной войны, подобные высказывания официальных лиц особенно опасны.
«Даже в мирное время такие слова были бы недопустимы, а сегодня они оскорбляют память погибших защитников, боль тех, кто потерял близких, и героизм тех, кто продолжает защищать наш регион», — отметил он.
Особое возмущение Хинштейна вызвало то, что Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, даже в своей критике допустил фактическую ошибку, назвав курян «курчанами».
Губернатор выразил надежду, что коллега найдет в себе мужество публично извиниться перед жителями приграничного региона, которые почти год живут в условиях постоянных обстрелов и диверсионных атак.