«С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, который обвинил жителей нашего региона в том, что они якобы не защитили свою землю во время вторжения ВСУ», — заявил Хинштейн.

Курский губернатор подчеркнул, что в современных условиях, когда информационное противостояние стало частью гибридной войны, подобные высказывания официальных лиц особенно опасны.

«Даже в мирное время такие слова были бы недопустимы, а сегодня они оскорбляют память погибших защитников, боль тех, кто потерял близких, и героизм тех, кто продолжает защищать наш регион», — отметил он.

Особое возмущение Хинштейна вызвало то, что Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, даже в своей критике допустил фактическую ошибку, назвав курян «курчанами».

Губернатор выразил надежду, что коллега найдет в себе мужество публично извиниться перед жителями приграничного региона, которые почти год живут в условиях постоянных обстрелов и диверсионных атак.



