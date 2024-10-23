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Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что украинский конфликт закончится переговорами. Об этом он заявил после встречи с папой Римским Франциском, пишет РИА Новости .

Он отметил, что нужно снизить напряжение на Ближнем Востоке и «найти путь к переходу на Украине».

«Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они определят, когда настанет время сесть за стол переговоров, » — сказал Остин.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Шильников заявил, что цель якобы нового готовящегося плана президента Украины Владимира Зеленского остается прежней: выделение денег на помощь Украине из западных бюджетов.